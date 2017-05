Sommerferienkurs Schwimmen im farbigen Licht

Dienstag, 18. Juli bis Freitag, 21. Juli

Sommerferienkurs für Kinder von 6 – 10 Jahre, 10 bis 14 Uhr

Schwimmen im farbigen Licht: Delphine, Blumen und gelbe Räume in der Kunsthalle

mit Dina Koper

Die Welt der Kunst ist bunt. Oft ist sie sogar schrill. Und manchmal flimmert sie auch. Besonders Kunstwerke, die aus farbigem Licht und Videos bestehen. Hier können die Kinder in Kunstwerke hineingehen und in fremde Welten eintauchen: Zum Beispiel schwimmen sie mit Delphinen auf eine rote Sonne zu. Oder sie gehen durch einen gelben Raum, der alle Farbe wegzaubern kann. Doch wie funktioniert die phantastische Zauberei? In diesem Ferienkurs finden sie es heraus und schaffen sich ihren eigenen magischen Ort.

Kosten: € 80,- / € 70,- Geschwisterkinder / € 70,- bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein / € 60,- Geschwisterkinder bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein

Anmeldung erforderlich! (bis 5. Juli)