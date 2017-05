Phantastische Stadt mit Vanessa Hartmann

Dienstag, 4. Juli bis Freitag, 7. Juli, 8 bis 12 Jahre

Welcher Ort in Bremen ist Kindern der wichtigste? Die eigene Straße? Der Sportplatz?? Die Schule??? Der Künstler Franz Radziwill malte vor 100 Jahren Orte in Bremen, die ihm wichtig waren. Doch diese Bilder sehen aus, wie im Traum gemalt. Sie zeigen große Schiffe im Hafen, einen geheimnisvollen Wasserturm oder ein durchsichtiges Hochhaus – eine Mischung aus Phantasie und Wirklichkeit. Kinder machen es in diesem Sommerferienkurs wie Franz Radziwill! Wie erscheint ihnen ihr wichtigster Ort in ihren Träumen? Sie malen mit Stift und Papier, mit Acrylfarben auf Leinwand, mit bunten Papieren oder mit allem zusammen.

Kosten (inklusive Eintritte): € 80,- / € 70,- Geschwisterkinder / € 70,- bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein / € 60,- Geschwisterkinder bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein

Anmeldung erforderlich! (bis 23. Juni) unter www.kunsthalle-bremen.de/programm