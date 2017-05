Sommerferienkurs Wasser, Wolken, Wind

Dienstag, 18. Juli bis Freitag, 21. Juli

Sommerferienkurs für Kinder von 8 – 12 Jahre, 10 bis 14 Uhr

WASSER, WOLKEN, WIND

mit Maja Pohlan

Eine leuchtende Grotte, wilde Brandungswellen, flüchtige Wolken und kalte Winde... In diesem Ferienkurs entdecken die Kinder, wie Künstler im Laufe der Jahrhunderte die Welt der fließenden Elemente beeindruckend sichtbar gemacht haben. Voll mit diesen Eindrücken aus der Gemäldesammlung machen sie selbst Wasser, Wolken und Wind in allen ihren Erscheinungsformen zu Kunst. Aber auch draußen vor der Kunsthalle holen sie sich bei ihren Malausflügen zahlreiche Ideen für eigene Bilder, Fotografien und kleine Skulpturen. Die Kinder sind eingeladen, sich auf dem Ozean treiben zu lassen, in Unterwasserwelten einzutauchen und auf bunten Wolken zu fliegen!

Kosten : € 80,- / € 70,- Geschwisterkinder / € 70,- bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein / € 60,- Geschwisterkinder bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein

Anmeldung erforderlich! (bis 5. Juli)