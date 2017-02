Sommerferienwoche

Programm für Kinder von 6 - 12 Jahren

In dieser Woche warten verschiedene Kunst-und Kreativwerkstätten auf die Kinder, in denen sie sich künstlerisch austoben können. Von Malen auf Leinwänden, Basteln mit alten Materialien, Nähen, Schnitzen, Schleifen, Schrauben, Drucken ist alles dabei. Auch tolle Ausflüge und Bewegungsangebote stehen auf dem Programm. In dieser Woche ist außerdem Peter Schröder mit seinen Angeboten rund um Ytong, Bogen bauen, Feuermachen und Drahtwerkstätten mit dabei. Zusätzlich gibt es ein Mittagessen.

Termine:

Kurs 1: 22.6., 23.6. sowie 26.6. - 30.6.2017

Kurs 2: 3.7. - 7.7.2017

Kurs 3: 10.7. - 14.7.2017

Teilnahme: Kinder aus dem Ortsteil Hemelingen 20,00 Euro, Geschwisterkinder 15,00 Euro pro Person. Kinder aus anderen Ortsteilen 55,00 Euro, bzw. 50,00 Euro pro Person. Anmeldung erforderlich unter 0421-48999891.