Für Familien mit Kindern

Ein buntes Sommerfest für die ganze Familie im Feuerwehrmuseum Marxen

Das Sommerfest bietet einen geselligen Tag neben Oldtimer-Löschfahrzeugen und Interessantes rund um Technik, Brandvorbeugung und Brandschutz. Auf die jüngeren Besucher warten Löschzielübungen am Spritzenhäuschen sowie die Handdruckspritze Louise, an der sich auch Erwachsene versuchen dürfen. Mit Kaffee, Kuchen und Grillwurst ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das Sommerfest wird veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Marxen.

Kosten: Erwachsene 4,00 Euro, für Kinder ist der Eintritt kostenfrei