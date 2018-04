Nichts wie raus in den Sommerzauber: In der feurigen Zauberküche werden essbare Wildpflanzen gekocht, die auf dem wilden Gelände wachsen. Welche Pflanzen sind geeignet für unsere Zaubersuppe, für leckere Bowle oder helfen, gesund zu bleiben? Wie sehen Samen unter der Standlupe aus, die genau wissen, was sie werden wollen? Binsen, Brennnesseln, Brombeerranken und Weiden lassen sich zum Flechten oder für Schnüre verwenden. Welche Vögel hören wir und können sie mit dem Fernglas beobachten? Was wissen wir über Wölfe? Wir üben uns in Wolfskunde, suchen Tierspuren, gießen sie in Gips aus und bauen uns eine Tiermaske. Natürlich kommen auch das Schnitzen, lustige Spiele, Spaß und spannende Geschichten nicht zu kurz.

Für Kinder ab 8 Jahre, bis 27.7., tägl. 10 - 14 Uhr, 40 Euro für 5 Tage, Anmeldung erforderlich unter 01578-8651288 oder an wupp.bremen@yahoo.de