Sonja Jokiniemi - Oh No

In ihrem Solo ‚OH NO’ versetzt sich die finnische Choreografin Sonja Jokiniemi in die Perspektive eines Kindes, das Dinge zum Leben erweckt und zerstört. Bewaffnet mit zwei Kugelschreibern kniet sie auf einem riesigen Papierbogen, umgeben von einer Vielzahl von Pyramiden und Kegeln aus Papier oder Pappe. Dieses Setting wird im Zuge der Aufführung zu einer Landschaft, durch die sich die zwei Kugelschreiber wie Wanderer bewegen, wobei sie von Jokiniemi als Riesin geführt werden. Zu einer taktgebenden rhythmischen Struktur erkunden sie die Umgebung, hinterlassen Spuren im Raum und erklimmen Objekte, die so mit Bedeutung aufgeladen werden. Fast beiläufig werden Bäume ausgerissen und ein Eisberg niedergetrampelt. So regt das vordergründig verspielte Stück dann doch zum Nachdenken über unser Verhältnis zur (Um-)Welt an.

