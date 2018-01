× Erweitern Museumsdorf Cloppenburg Sonntagsspaziergang

Beim Sonntagsspaziergang können Kinder mit Gänsekiel und Tintenfass den früheren Beruf des Schreibmeisters kennen lernen. Zusammen mit der Museumspädagogik fertigen sie sich ein Schreibgerät aus einer Gänsefeder und üben sich im Schreiben von deutscher Frakturschrift.

Treffpunkt ist um 14.00 Uhr an der Museumskasse. Das Programm dauert etwa 1,5 Stunden.

Für die Eltern stellen Katharina Duraj und Elke Schwender derweil in ihrem Vortrag ländliche Gärten der Weser-Ems-Region vor. Mit großen Parkanlagen und schönen Gärten der vergangenen Jahrhunderte ist das Weser-Ems-Gebiet reich ausgestattet. Dabei legte nicht nur die adelige Bevölkerung großen Wert auf die Schönheit des eigenen Gartens. Auch die bäuerliche Oberschicht strebte - mit Aufkommen der zahlreichen Baumschulen und der Zugänglichkeit zu der damaligen Gartenliteratur - nach repräsentativen Ziergärten. Bei vielen großen Höfen wurde dafür der Wohnbereich durch das Empfangszimmer im Grünen erweitert und bot nicht nur Platz für die Sonntagsvisite, sondern galt auch als Quelle der Freude und des Genusses. Typische Gestaltungselemente hielten Einzug in die ländlichen Gärten des 19. und anfänglichen 20. Jahrhunderts. Diese sind auch in den Gärten des Museumsdorfs nachempfunden. Treffpunkt für diese Veranstaltung ist um 14.30 Uhr an der Museumskasse.

Die Töpferei ist von 14.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.