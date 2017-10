× Erweitern Foto: Museumsdorf Cloppenburg Dorfschulreife, Museumsdorf Cloppenburg.

Kinder sind am Sonntag im Museumsdorf zu einer kleinen Reise in die Vergangenheit eingeladen. Wie lebten die Kinder früher? Was aßen die Kinder früher? Was spielten sie früher? Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr beinhaltet diese kindgerechte Führung für die kleinen Gäste.

Treffpunkt ist um 14.00 Uhr an der Museumskasse . Dauer ca. 1 Stunde.