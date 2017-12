× Erweitern Universum® Bremen Space Girls Space Women

Von wegen, Raumfahrt ist Männersache: Frauen, die nach den Sternen greifen, sind die Stars der Foto-Wanderausstellung, die bis Oktober im Universum® gezeigt wird.

Erstmalig in Deutschland werden Frauen aus der Luft- und Raumfahrtbranche vorgestellt: Mädchen, die mit ihren Gedanken im All sind, Studentinnen, die sich für unbekannte Welten begeistern, Expertinnen, die im Zentrum des Abenteuers Weltraum stehen. Inspiriert von der internationalen Wanderausstellung zeigt das Universum® zusätzlich sieben weitere Porträts von Bremer Frauen, die ebenfalls ihrem Traumberuf in der Raumfahrt nachgehen.

„Space Girls Space Women“ wurde von der internationalen Fotoagentur Sipa Press realisiert und durch das Engagement der Europäischen Weltraumorganisation ESA ermöglicht. Die französische Raumfahrtagentur CNES, das NEREUS-Netzwerk, der französische Themen- und Erlebnispark Cité de l’espace und die Agentur der Europäischen Union für das globale Navigationssatellitensystem (GSA) beteiligten sich ebenfalls an der Kooperation.

Der Besuch ist im regulären Eintrittspreis enthalten.

Erwachsene: 16 Euro

Kinder: 11 Euro

Familien: 40 Euro

Öffnungszeiten: