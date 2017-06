× Erweitern Foto: Thomas Ledwig Speichermarkt, Speicher XI

Kunst – Kultur – Lebensart lautet das Motto des Open-Air Speichermarktes am historischen Speicher XI in der Überseestadt in Bremen. 2004 als kleiner Markt begonnen, hat er sich mittlerweile zu einem der größten Märkte seiner Art, in und um Bremen, entwickelt.

Über 100 Aussteller, davon unzählige Kunsthandwerker/Innen, werden mit ihren individuellen Angeboten beim Speichermarkt dabei sein und zum Bummeln, Staunen und Shoppen einladen

Handgenähte Kinder- und Damenmode, Fahrräder und Zubehör, Filzprodukte, selbstgefertigte Handtaschen sowie Wohnaccessoires, handgesiedete Naturseifen, Keramikunikate Holzprodukte, Silber-, Holz-, Leder-, Perlen- und Edelsteinschmuck, es gibt vieles zu entdecken. Auch aus dem Bereich Haus, Garten und Freizeit sind Aussteller vertreten.