Wovo Spezial-Wochenende Akrobatik und Balance, phaeno

Bei den Profis sieht alles so leicht aus: Durch des Meisters Hand vollführen Kreisel unglaubliche Manöver und wandern selbst auf der metallenen Spitze eines Schwertes, ohne zu fallen. Doch hinter dieser Leichtigkeit steckt jede Menge Training, Talent und vor allem Balance. Staunen Sie an diesem speziellen Wochenende über den verblüffenden Gleichgewichtssinn unseres Körpers und entdecken Sie Ihre eigene Balance neu! In der Akrobatikshow werden Sie mit verblüffenden Kreiselkunststücken verzaubert. Außerdem können Sie in Workshops und Schnupperkursen selbst akrobatische Tricks lernen.