Spiel mit mir

'Was sollen wir spielen?' Wer sich diese Frage stellt, ist hier genau richtig. Zum Spielen braucht es nicht viel, schon gar kein vollgestopftes Kinderzimmer. Im Gegenteil, auch die Natur bietet so einiges, das sich zum Spielen eignet.

In der Bildungszeit werden alte und neue Spiele vorgestellt und ausprobiert, an denen alle Generationen teilhaben können. Die Teilnehmer beschäftigen sich u.a. mit der Frage, warum spielen so wichtig ist, wie es den Zusammenhalt fördert und dass auch das Verlieren ein Gewinn sein kann.