Spiel und Sport

In den Sommerferien können die Kinder von 6 bis 12 Jahren an einem bunten und aktiven Spiel- und Sportprogramm teilnehmen und die Eltern durch eine zuverlässige Betreuung entlastet werden. Die Betreuer unternehmen in den zwei Wochen verschiedene Aktivitäten mit den Kindern. Der Sport steht dabei im Vordergrund: Tennis, Tischtennis, Floorball, Fußball, Beachvolleyball, Badminton, Staffelspiele, Blindenfußball und vieles mehr. Auch behinderte Kinder mit einer persönlichen Assistenz können mitmachen.

Die Kosten für das Ferienprogramm betragen für die 5 Tage (bis 27.7.) inkl. Mittagessen 55 Euro. Das Frühstück wird von den Kindern selber mitgebracht. Die Früh- und Spätbetreuung kostet jeweils 10 Euro zusätzlich pro Woche und Kind. Eine Anmeldung ist erfoderlich, von 9 bis 16 Uhr unter 0421-555021.