Spieltreff im Bürgerpark - Eröffnung und 37. Jubiläum

Der Spieltreff Bürgerpark findet von Mai bis September an jedem Dienstag und Donnerstag von 15 Uhr 30 bis 18 Uhr 30 auf der Rasenfläche am Marcusbrunnen statt, zusätzlich in den Ferien dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr.

Zu jedem Termin sind drei erfahrene Spielleiter anwesend, doch der Spieltreff selbst ist auf eine offene Spielsituation ausgerichtet, d. h. jeder Mitspieler kann seine eigenen Ideen und Gedanken einbringen.

Besondere Tage:

14.05.2017 Von 15:30 bis 18:30 findet der 37 jährige Jubiläumstreff statt. Sportunterricht einmal anders mit den Gebr. Jehn etc.

20.06.2017 Bewegungslieder „Singen und Spielen" ab 16 Uhr mit Raimund Michels

27.07.2017 Wasserbaustelle (Spielefant Oldenburg)

15.09.2017 Abschlussveranstaltung wieder an einem Freitag, ab 16 Uhr 30 Laterne basteln, Laternenumzug ab 19 Uhr mit den Spielmannszug BTS Neustadt