Laternelaufen im Bürgerpark

Von Mai bis September wird die Wiese hinter dem Marcusbrunnen an jedem Dienstag und Donnerstag zu Bremens größtem Spielplatz mit vielen Stationen, Aktionen und Sportangeboten des Landessportbundes Bremen. Am 15.9. verabschiedet sich der Spieltreff in die Winterpause und lädt noch einmal zum gemeinsamen Laternenlauf durch den Bürgerpark.

Ab 16.30 Uhr werden gemeinsam Laternen gebastelt, um 19 Uhr werden die Kerzen angezündet und begleitet vom Spielmannszug BTS Neustadt zieht die Lichterparade durch den Park.