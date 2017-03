× Erweitern Foto: FLMK Spielzeit im Freilichtmuseum am Kiekeberg

Gemeinsam spielen mit allen Generationen: Im Freilichtmuseum am Kiekeberg dreht sich am Pfingstmontag, dem 5. Juni, alles rund um Spiel, Spaß und Aktivität. Familien probieren von 10 bis 18 Uhr fast vergessene historische sowie moderne Spiele aus.

Kinder und Erwachsenen testen Spiele von früher, Bewegungsspiele, Ratespiele oder Geschicklichkeits-spiele. Die Aktionen fördern Kreativität, Reaktionsvermögen und Teamfähigkeit – und bringen natürlich viel Spaß!

Womit spielten Eltern und Großeltern früher? Welche Klassiker von früher spielen Kinder heute noch?

Ob Stille Post und Blinde Kuh, Kippel-Kappel, Sackhüpfen oder Diabolo – die Spielzeit spricht Kinder, Eltern und Großeltern gleichermaßen an und fördert so den Austausch zwischen den Generationen. Spielsachen aus über sieben Jahrzehnten entdecken Besucher bei Kurzführungen durch die Dauerausstellung Spielwelten. Die Reaktionswand, Packman oder Mario Cart laden in der Ausstellung zum Daddeln und Mitmachen ein.

Auf dem Wasserspielplatz experimentieren junge Besucher mit Wasserdruck und Strudelwirkung, der nahe gelegene Ruhebereich lädt zum Picknicken und entspannen ein. An Bastelstationen auf dem Gelände fertigen Kinder eigenes Spielzeug für zu hause.

Zur Stärkung gibt es Zimtbrötchen und Amerikaner aus der Museumsbäckerei. Der Museumsgasthof bietet norddeutsche Spezialitäten an, im Rösterei-Café probieren Besucher selbstgerösteten Kaffee sowie Kuchen.

Teilnahme: Erwachsene 9,00 Euro, Kinder Eintritt frei