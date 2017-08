Bei den "Tagen des Gesellschaftsspiels" sind Menschen aller Altersklassen eingeladen, ein Wochenende lang ihrem Spieltrieb freien Lauf zu lassen. Über 200 Spiele werden vorgestellt, dazu gibt es Turniere, You-Tube-Tutorials, einen Flohmarkt und eine Cafeteria, der Eintritt ist frei.

Das „Stadt-Land-Spielt!"-Projekt zur Förderung des Kulturguts Spiel in der Gesellschaft findet an über hundert Standorten in Deutschland und Österreich statt und wird u.a. unterstützt vom Deutschen Spielmuseum.

Auch am 9.9., 10 - 22 Uhr