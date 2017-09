60 Jahre Vahr, 50 Jahre Linie 1 und 40 Jahre Bürgerzentrum Neue Vahr wollen groß gefeiert werden - inklusive Feuerwerk und Livemusik am See!

Eine Hüpfburg und verschiedene Stände mit Basteln, Spielen und Sport, Softdrinks, Kuchen, Bratwurst und andere leckere Snacks für alle sowie die SaVAHRi-Bühne mit

verschiedenen Konzerten und Show-Acts bieten den ganzen Sonntag Spaß und Action am See. Das Bürgerzentrum Neue Vahr ist mit Kreativprojekten und Aktionsständen dabei, andere Institutionen des Stadtteils informieren über sich und ihre Angebote, und um 15.00 Uhr schneidet Bürgermeister Dr. Carsten Sieling die Geburtstagstorte an. Krönender Abschluss des Tages wird das bunte Musikfeuerwerk am Abend.