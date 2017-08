HEVIE - Stadtteilfest Hemelinger Vielfalt

Ohne Eintritt und Open Air, startet dieses Jahr erneut die Veranstaltung, die immer mehr Beachtung auch über die Stadtteilgrenzen findet. Bremen-NEXT ist ein Kooperationspartner und startet das Stadtteilfest Hemelinger Vielfalt am Samstag schon um 16 Uhr zeitgleich mit einem Fußballturnier der Hemelinger LIGA auf einem Park Gelände, in der Nähe vom Aladin und Sebaldsbrücker Bahnhof. Die beiden DJ’S „MoritzBoe & CallenNeu“ heizen von 16 bis 19 Uhr live on STAGE ein, die dann von „SMILES“ abgelöst werden. Der Rapper „Marvin Game“ wird ab 21.30 Uhr live auf der großen WESER KURIER Bühne seine Songs präsentieren.

Für das leibliche Wohl ist an zahlreichen Gastroständen gesorgt. Am Sonntag, den 03.09.2017 startet die Eröffnung der Freizeit- und Gewerbemesse um 11 Uhr mit Finanzsenatorin und Bürgermeisterin Karoline Linnert und Gästen. Ansgar Langhorst wird bis 17 Uhr durch das

Bühnenprogramm begleiten, welches sehr abwechslungsreich und unterhaltsam sein wird. Für jeden wird etwas dabei sein, ob jung oder alt.Ob Fun-Kicker Tour, Kicker und Magnetfussball, Trecker- oder OLDTIMER Busfahrt, Samba- und Zauberer sowie kulinarische Genüsse

versprechen einen unterhaltsamen Tag für Familien und jede Altersgruppe.

Samstag, 2.09.17 von 16-23 Uhr (Musik auf der Bühne, präsentiert von Bremen-NEXT).Sonntag, 3.09.17 von 11-17 Uhr (Gewerbemesse, buntes Bühnenprogramm, sowie weitere Aktionen für die ganze Familie). Nähere Infos unter: www.hemelingen-marketing.de