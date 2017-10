× Erweitern © Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim, Foto: Sh. Shalchi Städte, Burgen, Pyramiden Kulturwelt Ägypten

Kulturwelten im LEGO® Format zeigt das Römermuseum in Hildesheim bis April 2018. Eine Zeitreise der ganz besonderen Art, in der die Besucher beim Betrachten der aufwändig und detailgenauen historischen Landschaften buchstäblich Bauklötze staunen. Auf rund 600 Quadratmetern heißt es: Aufgepasst und hingeschaut! Gebaut aus Tausenden von LEGO® Steinen, werden Hunderte kleine Geschichten erzählt.

Reiseleiter "Willi Weltenbummler" nimmt die Besucher mit auf eine phantastische Tour durch Raum und Zeit. Geführt durch "magische Gegenstände" reist er von einem historischen Ereignis zum nächsten. Zusammen mit ihm entdecken Sie bedeutende Kulturstätten in Ägypten, Europa, Südamerika und Ozeanien sowie Indien. Sogar ein Blick in den Weltraum wird gewagt. Zahlreiche und lange nicht gezeigte Originalobjekte aus den Sammlungen des RPM ergänzen die einzelnen Stationen und bilden zugleich eine Brücke in die Realität. Außerdem sind sie Zeugnisse der weltumspannenden kulturellen Entwicklung. Die außergewöhnliche Reise beginnt in Ägypten, wo die Großfigur des Hem-Iunu, des Wesirs des Pharaos Cheops (2620-2580 v. Chr.) die Gäste begrüßt. Nach weiteren ägyptischen Abenteuern landet der Zeitreisende in der römischen Antike und gerät mitten in den Kampf zwischen Legionären und Germanen. In der prachtvollen Villa eines römischen Edelmannes wird dann gespeist und gefeiert. Dieser Glanz spiegelt sich auch in den Nachbildungen des Hildesheimer Silberfundes wider. Als nächstes zieht das ritterliche Leben auf einer imposanten Burg die Blicke der Weltenbummler auf sich. Aber auch das mittelalterliche Treiben im Schatten der mächtigen St.-Michaelis-Kirche zu Hildesheim wird zum aufregenden Erlebnis.

Viele Abenteuer führen von Ozeanien über Südamerika bis hin zum Taj Mahal in Indien und zurück zum Pelizaeus-Museum aus LEGO® Steinen.

Ergänzt wird die Ausstellung durch den kulturhistorischen Bereich "Die Geschichte des konstruktiven Bauens: Von den Ideen Fröbels bis zum LEGO® Stein". Hier wird unter dem Schwerpunkt Architektur der Geschichte der Steine und ihrer Vorläufer nachgespürt. Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert waren Bau- und Konstruktionskästen bei Jung und Alt äußerst beliebt.

Am Schluss des Ausstellungsrundganges wartet die LEGO® Werkstatt. Auf der großzügig gestalteten Fläche sorgen Tausende von Bausteinen für grenzenloses Bauvergnügen.

Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, jeden Sonntag um 15:30 Uhr findet außerdem eine öffentliche Führung statt.

Ausnahme: Am 24. und 31. Dezember ist geschlossen.

Der Eintritt kostet für Kinder von 6 bis 14 Jahren 5 Euro, Erwachsene zahlen 10 Euro.