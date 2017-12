Starke Eltern – Starke Kinder

Der neue Kurs für alle Mütter und Väter von Pubertierenden, die mehr Freude, Leichtigkeit und Sicherheit in ihrer Erziehung erreichen möchten. In 8 Terminen werden die Eltern in ihrem Selbstvertrauen und der eigenen Erziehungsfähigkeit gestärkt und unterstützt, die Beziehung zu ihren Kindern neu zu gestalten. Durch Informationen, Austausch und kleine Übungen werden Wege in die „gewaltfreie“ Erziehung gefunden und dadurch wieder mehr Spaß im Umgang miteinander ermöglicht.

75 Euro pro Person, 130 Euro für Paare. Anmeldung unter 0421-24011210 oder www.dksb-bremen.de