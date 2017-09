"Starke Eltern – Starke Kinder" ist ein Kursangebot für alle Mütter und Väter, die mehr Freude, Leichtigkeit und zugleich mehr Sicherheit in der Erziehung erreichen möchten. Erziehung bedeutet für Eltern, ihrem Kind nachahmenswerte Beispiele und vor allem Liebe zu geben. Und das kann manchmal sehr aufreibend sein. Erziehung ist eben auch harte Arbeit. Das Kinderschutz-Zentrum Bremen unterstützt mit seinen Elternkursen darin, den Familienalltag gelassener und souveräner zu meistern. Sie stärken das Selbstbewusstsein von Müttern, Vätern und Kindern und helfen, den Familienalltag zu entlasten und das Miteinander zu verbessern, zeigen Wege, um Konflikte zu bewältigen und sie zu lösen.

Dazu bieten die Kurse Raum zum Nachdenken und zum Austausch mit anderen Müttern und Vätern und eröffnen Chancen, Freiräume für sich selbst zu schaffen und frische Kraft zu tanken.

Der nächste Kurs „Starke Eltern – starke Kinder“ startet am 18. Oktober und findet in zehn Einheiten, jeweils mittwochs von 19 bis 21 Uhr, in der Humboldtstraße 179 in Bremen statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 75 Euro pro Person bzw. 130 Euro für Elternpaare.

Die Anmeldung erfolgt einfach online auf der Homepage des Kinderschutz-Zentrums.