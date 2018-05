Wie sah unsere Nachbarschaft vor 180 Millionen Jahren aus? Nass, soviel ist sicher. Die Region Wolfsburg und Umgebung war bedeckt von einem großen Ur-Meer. Am Harzrand lagen tropische Inseln, wo große pflanzenfressende Sauropoden ungestört grasten. Mit Unterstützung des Naturhistorischen Museums in Braunschweig wird in der Conehall eine Ausgrabungsstätte mit fossilienhaltigem Gestein aufgebaut. Ein Tauchgang in die Zeit des Jura.

