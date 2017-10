Sterne und Mythen

Die Sagewelt der Antike

Kommen Sie mit auf eine Reise in die Antike. Schin immer übte der Sternenhimmel eine Faszination auf die Menschen aus. Erfahren Sie, was die Griechen und Römer am Sternenhimmel sahen. Entdecken Sie Helden und Geschichten, die von den antiken Göttern in den Sternen verewigt wurden. Hören Sie von Herakles Taten, der legendären Fahrt der Argonauten oder anderen Sagen. Denn beinahe jedes Sternbild birgt eine spannende Geschichte!

Teilnahme: für Familien, Kinder ab 8 Jahre, 5,50 Euro Eintritt.