Nikolausstiefelaktion im Walle-Center

Am Mittwoch, den 6. Dezember besucht der Nikolaus das Walle-Center. Schon in der Vorwoche vom 27.11 bis zum 04.12. können alle kleinen Centerbesucher ihre Stiefelchen an der Kundeninformation bei Edeka abgeben. Am Nikolaustag, 06. Dezember von 13:00 bis 18:00 Uhr warten die Stiefelchen gefüllt mit bunten und gesunden Leckereien darauf, wieder von den Kleinen abgeholt zu werden.

Die Teilnahme ist kostenlos.