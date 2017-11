× Erweitern Stiefel für den Nikolaustag

Nikolausstiefelaktion im Walle-Center

Am Mittwoch, den 6. Dezember besucht der Nikolaus das Walle-Center. Schon in der Vorwoche vom 27. November bis zum 4. Dezember können alle kleinen Centerbesucher ihre Stiefelchen an der Kundeninformation bei Edeka abgeben. Am Nikolaustag, den 6. Dezember, warten die Stiefelchen von 13:00 bis 18:00 Uhr gefüllt mit bunten und gesunden Leckereien darauf, wieder von den Kleinen abgeholt zu werden.

Die Aktion ist kostenlos.