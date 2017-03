Theater für Jugendliche ab 13 Jahren

Gespielt von kainkollektiv

Es gibt wenig Märchen, die so eng verknüpft sind mit dem Mythos und dem Wahrzeichen einer Stadt wie Grimms Die Bremer Stadtmusikanten. Doch was hat diese zunächst abstrus erscheinende Geschichte uns heute noch zu erzählen? Ein genauerer Blick macht nicht nur offensichtlich, dass es sich um eine Flüchtlingsgeschichte handelt, sondern auch, dass die Vier ja nie wirklich in Bremen angekommen, sondern still out there sind – irgendwo im Wald, im Räuberhaus, vor den Toren der Stadt.

Eintritt: Erwachsene 10,00, Kinder 7,00 Euro