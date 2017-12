× Erweitern Courtesy of Warner Bros. Picture Störche – Abenteuer im Anflug

Störche bringen Babys – in der heutigen Zeit natürlich auf sehr modernem Weg. Storch Junior ist der beste Auslieferer des Online-Handels cornerstore.com. Mit seinem Spezialflieger ist er schnell und sicher unterwegs. Das macht nicht nur ihn, sondern auch seinen Vater stolz, der ist nämlich der Chef des Baby-Lieferunternehmens. Deshalb vertraut er seinem Sohn die unangenehme Aufgabe an, die etwas chaotische Mitarbeiterin Tulip zu feuern, die damals als Baby vergessen wurde und seitdem bei cornerstore.com arbeitet. Sie soll endlich bei den Menschen leben, wo sie hingehört. Unter all dem Stress passiert Storch Junior ein kleines Missgeschick: Ein Baby wurde vergessen auszuliefern. Der junge Storch hat eine Idee: Er könnte Tulip mitnehmen und dann auch direkt bei den Menschen lassen!

USA 2016, Regie: Nicholas Stoller & Doug Sweetland, mit den Stimmen von Nora Tschirner & Rick Kavanian, 87 Min., Animationsfilm, FBW-Prädikat „Besonders wertvoll“, ab 8 Jahre

Sa. 6.1. + So. 7.1. / 16:00