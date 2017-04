× Erweitern Foto: Kirsten Semrau Stoffschmuck mit Satsuki, Designwerkstatt Julia Ossenbrunner

Gemeinsam mit Satsuki kreieren die Teilnehmer aus ausgewählten japanischen Stoffen Stoffblumen, die sie entweder als Anstecker, Haarklammer, Kettenanhänger oder Haargummi tragen können.

Satsuki zeigt u.a. die Herstellung einer eleganten Haarklammer nach der traditionellen japanischen Technik „Tsumami Kanzashi“, bei der jedes Blütenblatt einzeln ausgeschnitten, gefaltet und zusammengeklebt wird. Diese Stoffblüte wird in Japan von der Maiko getragen (Geishas in Ausbildung).Die Chrysanthemen-Brosche wird hingegen mit in mehreren Lagen übereinander spitz gefalteten Blüten hergestellt – genannt „Kusudama Technik“.

Teilnahme: 20,00 Euro inkl. Material, Anmeldung erforderlich unter 0421-4676603 oder online auf www.werkstattbremen.blog