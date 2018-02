Stomp im Martinshof

Groovige Rhythmen in der Werkstatt: Die Bremer Philharmoniker und die Beschäftigten des Martinshofs präsentieren die Ergebnisse ihres Percussion-Workshops.

Percussion mit Zange, Akkuschrauber und Mülleimer - zusammen mit den Musikpädagogen der Bremer Philharmoniker verwandeln die Mitarbeiter des Martinshofs ihre beiden Betriebstellen in der Bremer Neustadt und in der Vahr in ein Groove-Orchester. Mit Gegenständen ihres Arbeitsalltags wurden sie unter Anleitung der beiden Perkussionisten Marko Gartelmann und Matthias Entrup zu Rhythmus-Experten. Die Idee zu diesem Workshop hatte Wilfried Hautop, Vorsitzender der Stiftung Martinshof. "Die Beschäftigten des Martinshofes trifft man ja eher selten im Konzertsaal. Warum also kommen dann nicht mal Musiker in die Werkstatt?", fragte sich Hautop.

Bei Marko Gartelmann und Matthias Entrop von den Bremer Philhamonikern stieß Hautop damit sofort auf offene Ohren. "Rhythmus liegt allen Menschen im Blut. Und das tolle daran: Rhythmen lassen sich mit allen möglichen Gegenständen umsetzen", so Marko Gartelmann.

Mit Unterstützung der Teehandelsfirma Paul Schrader und des Bremer Mercedes-Benz Werkes präsentiert die Stiftung Martinshof nun erstmals zwei Werkstatt-Konzerte der besonderen Art.