QI55 The strong Family

Bei diesen Fitnesskursen für Familien teilen Mamas und Papas mit ihren Kids die Freude an Bewegung. Gemeinsam mit anderen Familien wird bei sportlichen Spielen, kleinen Wettkämpfen und beim Stationstraining gezeigt, was man kann. Angemessene Schwierigkeitsgrade für alle Alterstufen garantieren, dass dabei auch Mamas und Papas ins Schwitzen kommen. Mit viel Spaß lernen die Kids hier ihre ganz eigenen Stärken kennen. Und haben dabei die coolsten Trainingspartner der Welt an ihrer Seite.

Für Kids von 5 bis 10 Jahren in Begleitung ihrer Eltern.

Für alle Family- und Kidskurse können an der Rezeption des QI55 Tages-, 4er- oder 8er-Karten erworben werden.