Studio Nord tanzt ein Wintermärchen

Lassen Sie sich von der Tanzgruppe des Studio Nord in eine zauberhafte Märchenwelt geleiten. Ein wundervolles Tanztheater präsentiert von Kindern für Kinder und die ganze Familie.

In Anlehnung an das Märchen Cinderella zeigen die knapp 180 Nachwuchstänzerinnen des Studio Nord ihr Können im Kindertanz, Ballett, Jazzdance und Hip Hop. Wilder Schneesturm, Waldfeen, Irrlichter und viel mehr entführen die Zuschauer für zwei Stunden in eine Winterwundermärchenwelt. Eine Tanzgeschichte für die ganze Familie in der das Gute über das Böse siegt.