× Erweitern Foto: Gemeinde Stuhr Stuhrer Weihnachtsmarkt

30. Stuhrer Weihnachtsmarkt

Wenn die Tage kälter werden und der Duft von Glühwein in der Luft liegt, ist wieder Zeit für den traditionellen Weihnachtsmarkt der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen und der Gemeinde Stuhr im und um das Rathaus Stuhr. Mehr als 100 Stände und Buden locken mit einem vielfältigen Angebot an Kunsthandwerk und Kulinarischem und schaffen eine weihnachtliche Atmosphäre. Das kulturelle Programm im Ratssaal lädt zur Entspannung bei heißem Kaffee und einer großen Kuchen- und Tortenauswahl ein und in der Turnhalle bietet die Kunstschule Stuhr KuSS Mitmachaktionen für Kinder an.

Samstag 14-19 Uhr und Sonntag, 11-18 Uhr, vor dem Rathaus in Stuhr