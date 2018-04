Stunt Scooter

× Erweitern Foto: Sportgarten Inlinekurs

Der Sportgarten bietet in den Schulferien Skatekurse an. Egal wie jung oder alt, ob Mädchen oder Junge, Anfänger oder Fortgeschrittene - hier lernen alle was.

Der Kurs beginnt jeweils um 15:00 Uhr im Sportgarten und dauert zwei Stunden. Danach kann gerne im Sportgarten am Sommerdeich weiter geübt werden. Bei schlechtem Wetter kann der Kurs in die Skatehalle im P5 verlegt werden.

Scooter und Schutzkleidung können vor Ort kostenpflichtig ausgeliehen werden.

Weitere Informationen, Anfragen und Anmeldung unter Sportgarten e.V., An der Weide 50a, 28195 Bremen, Tel. 0421-75808 oder www.sportgarten.de und kontakt@sportgarten.de