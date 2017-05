SummerSounds 2017

Musik- und Kulturfestival für die ganze Familie

Feiern, grooven, flanieren und genießen: Bei SummerSounds, dem Musik- und Kulturfestival der Bremer Neustadt, geht´s am Samstag, den 12. August 2017, in den grünen Neustadtswallanlagen wieder rund. Zu einem kunterbunten Reigen aus Konzerten, Kulturperlen, Kulinarischem und zahlreichen Mitmachaktionen laden das Neustadt Stadtteilmanagement und der WIR-Neustadt-Bremen e.V. die ganze Familie ein. Bis nach Mitternacht werden dieses Mal die Rhythmen internationaler Bands gute Laune in den Sommer bringen. Tagsüber sorgen zahlreiche Akteure und mitreißende Künstler für Spaß und Überraschungen unter freiem Himmel.

