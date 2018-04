SUP Basic Youngsters

Im dreistündigen Kurs auf dem Unisee lernen Kids ab 12 Jahren die Grundlagen und erste Versuche auf dem Stand-Up-Paddling-Board.

Nachdem sich mit den Sicherheitsregeln vertraut gemacht wurde, geht es direkt aufs Wasser. Verschiedene Standpositionen auf dem Board sowie die grundlegenden Paddeltechniken und Wendemanöver werden spielerisch geübt, sodass die Youngsters am Ende des Kurses sicher auf dem Brett stehen, in die gewünschte Richtung paddeln und auch wieder an Land kommen können.

Die Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Körpergröße von mindestens 150 cm sowie der Besitz des Freischwimmerabzeichens (DJSA Bronze). Anmeldungen werden im Innenstadtshop der Bremer Bäder sowie über shop@bremer-baeder.de entgegengenommen.

Die Kosten für den dreistündigen Einsteigerkurs belaufen sich auf 30,90 Euro.