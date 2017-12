Die Balletttanzschule Polkadot lädt ein, spielerisch und phantasievoll die Welt des Tanzes zu entdecken. Eine kostenlose Probestunde ist anch telefonischer Vereinbarung möglich.

Vergnügt den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder aufgreifen, ihre Musikalität schulen, ihre Feinmotorik und Koordination fördern, Raum- und Rhythmusgefühl erfahren und jedes Kind individuell begleiten – das sind die Schwerpunkte unserer Tänzerischen Früherziehung.

In ersten Improvisationen lernen bereits die Kleinsten, ihrer Kreativität und Phantasie Ausdruck zu verleihen. Darüber hinaus fördert der Unterricht die Konzentrationsfähigkeit, das Durchhaltevermögen, die Körperwahrnehmung und die Körperhaltung von Anfang an, wobei in die Tänzerische Früherziehung noch kein Training an der Stange integriert ist.

Für einen altersgerechten Unterricht werden die Kinder in entsprechende Gruppen aufgeteilt und mit viel Spaß auf die tanztechnischen Grundlagen des weiterführenden Unterrichts, wie Kinderballett oder Modern Dance, vorbereitet.

Kostenlose Probestunde unter 0421-4789025 oder per E-Mail info@tanztraining.de.