Tag der Musik

Gemeinsam ein Zeichen für den Schutz und die Förderung der beispiellosen kulturellen Vielfalt in Deutschland setzen - nicht als luxusorientierte Freizeitgestaltung, sondern als Grundlage einer erfolgreichen Gesellschaftspolitik. Das ist das Ziel des bundesweiten Tages der Musik, zu dem der Deutsche Musikrat in diesem Jahr alle Musizierenden in Deutschland aufruft.