Tag der offenen Tür

× Erweitern ©Focke-Museum, Martin Luther

Unter dem Motto „Riensberg Reloaded“ öffnet das Haus Riensberg nach vierjähriger Schließung wieder seine Pforten! Mit einem bunten Familienprogramm lädt das Focke-Museum die Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt ein.

Die moderne Ausstellungstechnik samt neuen Vitrinen und integrierter LED-Beleuchtung setzt den Sammlungsbereich der Angewandten Kunst des Focke-Museums jetzt wieder „gebürtig“ im Haus Riensberg in Szene. Herz der Ausstellung sind neben bürgerlicher Wohnkultur, europäischer Glaskunst und bremischer Bürgerportraits, ein Kindermuseum, welches Spielzeuge aus vergangener Zeit in einer Chronik zeigt. Und dabei wohl so manche Kinderaugen und Großeltern zum Staunen bringen wird. Ein kinderfreundlicher Mediaguide begleitet die Ausstellung mit vielen Filmen.

Die verschiedenen Kurzführungen beginnen jeweils zur vollen Stunde von 11 – 17 Uhr. Um 12 Uhr führt Judith Niehuis die Besucher durch die Ausstellung „Spielzeug im Kindermuseum“.

Kinder- und Familienaktionen:

11 – 13 Uhr: Bauen und Konstruieren mit Ankerbausteinen und Mechanikbaukästen, ab 6 Jahren, mit Jens Buttgereit

14 – 16 Uhr: Verkleiden – Mode durch die Jahrhunderte, ab 7 Jahren, mit Elif Zengin und Marlott Platz

Im Café Focke's werden heiße Waffeln, Bio-Eis und kleine warme Speisen angeboten.