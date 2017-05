Tag der offenen Tür

× Erweitern Foto: Institut für Chinesische Medizin Institut für Chinesische Medizin_innen

Am Samstag, 13. Mai, haben Interessierte die Möglichkeit, das Institut in der Zeit von 11 bis 15 Uhr zu besichtigen, und an Vorträgen der deutschen Ärzte zu Themen wie z.B. ‚Nahrungsmittelunverträglichke iten‘ teilzunehmen.

Neu ist eine offene Fragerunde mit der ärztlichen Leiterin des Instituts, in der Fragen rund um das Thema „Chinesische Medizin“ gestellt werden können. Außerdem können Besucher von den chinesischen Medizinern eine persönliche Puls- und Zungendiagnose erhalten sowie Demonstrationen zu Akupunktur und Schröpfen beiwohnen. Abgerundet wird das Programm durch eine Ausstellung verschiedener chinesischer Arzneikräuter, Informationen zu Behandlungsmöglichkeiten, Prävention und Kursangeboten.