Tag der offenen Tür

Die Kita in Bremen-Ost verfügt über zwei Gruppen mit jeweils 18 bis 20 Plätzen für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren, die Montag bis Freitag von 7:30 bis 16 Uhr betreut werden. Wer noch auf der Suche nach einem Kita-Platz ist, kann sich heute hier informieren.

Die Räumlichkeiten des Kinderhauses Am Rosenberg befinden sich im Parterrebereich des rechten Flügels des Seniorenwohnparks Am Rosenberg. In der "Igelgruppe" und in der "Mäusegruppe" arbeiten je zwei pädagogische Fachkräfte. Aufgrund des geringen Lebensalters der Kinder und dem dadurch entstehenden hohen Pflege- und Betreuungsbedarf in diesen Gruppen werden die pädagogischen Fachkräfte in den Kleinkindgruppen durch eine PraktikantIn im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder eines Europäischen Freiwilligen Jahres unterstützt.