Tag der offenen Tür

Wer noch nach einem Betreuungsplatz für 2018 sucht, wird vielleicht in der Kleinkind- oder Kindergartengruppe im Kinderhaus Dölvesstraße fündig. Das Kinderhaus ist in einer alten Kaufmannsvilla untergebracht, die zwei Gruppen mit zusammen maximal 34 Kindern befinden sich in den in Etage I und II umgebauten Wohnungen und nutzen zusammen den Kreativraum und die Garderobe im Erdgeschoss. Das Haus liegt inmitten eines zum Spielplatz umgebauten Gartens von ca. 250 Quadratmetern Größe. Die gemeinsame Bewegungshalle ist in der Kleinen Dölve, direkt hinter dem Gebäude.