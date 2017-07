Der Steding Hof in Bassum-Bramstedt lädt zum Tag der offenen Tür ein. Von Aubergine über Brot, Ei, Dinkel, Kartoffel und Tomate bis zur Zwiebel zeigen Elke Steding, Heiner Hibbing und ihre Mitarbeiter Besuchern, was der Hof zu bieten hat. Das ganze Jahr über bauen sie im Freiland und in Gewächshäusern 40 verschiedene Gemüsesorten an. Auf den Feldern wachsen Dinkel, Roggen und Weizen, die 300 Hennen legen Eier und die Mastbullen liefern Fleisch. Vermarktet werden die schmackhaften Produkte direkt über den eigenen Hofladen. Mit dem Tag der offenen Tür feiert der Steding Hof auch seine 30-jährige Mitgliedschaft im Bioland-Verband. Deshalb gibt es neben Hofrundgängen, Informations- und Verkaufsständen auch ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Musik, Spielen für Kinder, Bio-Köstlichkeiten sowie Kaffee und Kuchen.