Nach fünf Wochen Sommerpause meldet sich das Theater Bremen Mitte August zurück und startet mit vollem Elan in die neue Spielzeit. Am 2. September lädt das Vierspartenhaus zum großen Tag der offenen Tür. Alle sind willkommen. Aufbruchsstimmung, Neugier, Hoffnung, Erwartung. All das verbindet sich mit dem Start in eine neue Spielzeit. Vor allem aber: Vorfreude. Auf die Stücke, die Themen, die Künstler­innen und Künstler, die Ideen und Pläne. Beim traditionellen Tag der offenen Tür teilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theater Bremen diese Vorfreude mit dem Publikum, reißen die Türen weit auf, um mit ihm ein großes Fest zu feiern. Theater am Goetheplatz, Kleines Haus, Brauhaus, Brauhauskeller – in allen Spielstätten findet am Samstag, 2. September ab 14:00 Uhr ein vielfältiges Programm statt:

Ab 14:00 Uhr musikalische Beiträge, Konzerte, Kinderprogramm auf dem Theatergelände und den verschiedenen Spielstätten

Ab 15:00 Uhr Geburtstagsfeier 40 Jahre Moks

16:00 Uhr und 17.45 Uhr: Öffentliche Probe „Lady Macbeth von Mzensk“

14:00 Uhr und 19 Uhr: Spartenübergreifende Saisonpräsentation

21:00 Uhr: Ausschnitte aus „BANG BANG“