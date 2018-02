× Erweitern Wildpark Schwarze Berge Tag der Wölfe

Am 10. März 2018 präsentiert sich Isegrim vor den Toren Hamburgs einmal ganz ohne Schafspelz: Mitten im Park, direkt am Elbblickturm startet ab 14 Uhr ein buntes Programm mit unterhaltsamen Attraktionen und Informationen, die zum Zuhören, Zuschauen und Mitmachen einladen. Wie arbeiten Herdenschutz- und Zollhunde? Wie viel Wolf steckt noch in unseren Hunden? Spannende Vorträge und Vorführungen, Dogdancing, Märchen, stündliche Wolfsfütterungen und ein gemeinsamer Laternelauf zur magischen Feuershow im Freigehege zeigen, was hinter diesem faszinierenden Wesen steckt und laden ein, den Wolf und seine vierbeinigen Nachfahren hautnah zu erleben.

Zum ersten Mal mit dabei: Skadi, Diego, Ragnar und Borka, vier der sechs Wolfswelpen, die im Mai 2017 im Wildpark Schwarze Berge das Licht der Welt erblickten und mittlerweile zu stattlichen Jungwölfen herangewachsen sind. Alle, die keinen Wildpark-Eintritt zahlen möchten, können ab 19.30 Uhr im Wildpark-Restaurant bei einem interessanten Vortrag von Michael Dudek mehr über die aktuelle Situation des Wolfes in Deutschland erfahren.

Der Eintritt kosten für Kinder (3 - 14 Jahre) 8 Euro, Erwachsene zahlen 10.