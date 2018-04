Getreide, Kartoffeln, Spargel oder Schweinefleisch – wie werden alltägliche und saisonale Nahrungsmittel heute erzeugt? Windenergie und Biogas – welche Fortschrittsthemen treiben die Bauern um? Am Tag des offenen Hofes laden vier Höfe in Wennerstorf die Besucher ein, Antworten darauf in ihrer Region zu erhalten. Es präsentieren sich der Lütenshof, der Imkers Hoff, der Hof von Familie Bartels und der Museumsbauernhof in Wennerstorf. Hier schauen große und kleine Gäste hinter die Kulissen: Sie lernen die Aufzucht von Ferkeln bis zum Mastschwein kennen. Die Höfe gewähren Einblicke in den Ackerbau rund um Kartoffeln, Zuckerrüben, Getreide oder Mais. Technikinteressierte besichtigen die benötigten Maschinen wie z.B. den Kartoffelvollernter, Mähdrescher und Maishäcksler. Passend zur Spargelsaison sehen die Besucher die Erntetechnik in Aktion - vom Feld bis zum Ladentisch. Aus erster Hand erfahren sie mehr über die Funktion und den Nutzen von Energie durch Windräder, Photovoltaik oder Biogasanlagen auf dem Land.

Ausgehend vom Marktplatz bringen Traktoren die Besucher von einem Hof zum nächsten. Vom Landfrauen-Café und Elises Hofcafé gibt es für die Besucher hausgemachten Kuchen. Für Kinder gibt es ein vielseitiges Mitmach-Programm. Dem Hauptgewinner der Tombola winkt ein Wochenende auf dem Bauernhof im Weserbergland für zwei Personen.

Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist frei.