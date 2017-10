Freie Plätze ab Sommer 2018!

18 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren werden von zwei Erzieherinnen, einem FSJ-ler und einem Praktikanten in Ausbildung begleitet und betreut.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die allseitige Erziehung und Bildung aller Kinder, durch spielen, forschen, toben, soziales Miteinander und am Kind orientierte Projektarbeit.

„Natur Verbunden“ heißt das aktuelle Projekt bei Fidibus, das begeistert Groß und Klein begeistert.

Interessierten und ihre Lieben sind herzlich eingeladen zum Tag der offenen Tür am Dienstag den 16. Januar 2018 von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr in den Räumen Meraner Straße 3 in Findorff.