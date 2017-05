Tapeten-Walzer in der Volkskunstfabrik

Für Kinder von 6 - 12 Jahren

Von der Igelwalze bis zur Dosenrolle: Nach einer kunterbunten Safari durch das Haus Coburg, sammeln die Kinder Materialien, schnitzen Moosgummi und entwickeln eigene Druckstöcke für selbst gestaltete Muster. Über lange Papierbahnen gezogen, gestalten sie so individuelle Tapetenstücke und Bordüren, die sie in der Kreativwerkstatt an die Wand bringen oder mit nach Hause nehmen.

Termine: 25.07. und 26.07.2017

Weitere Informationen und Anmeldungen unter 04221-14132