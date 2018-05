Tennis-Ferien-Camp 2018

Im Ferienangebot spielen Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren nicht nur Tennis, auch ein Ausflug ins Freibad, Grillen, Minigolf, Spielzüge auf Youtube schauen und mehr auf dem Programm.

Am Donnerstag ab 13 Uhr findet das Abschlussturnier statt.

Mitmachen dürfen alle tennisbegeisterten Kinder und Jugendliche, egal ob Anfänger*innen, Fortgeschrittene oder Super-Talente.

Die Teilnahme am viertägigen Camp kostet inklusive Verpflegung und Freibadeintritt 139 Euro (für Mitglieder 119), ein Tag kostet 50 Euro. Lunchpakete oder etwas Taschengeld dürfen gerne mitgebracht werden.

Das Porgram startet jeweils um 10 Uhr, Ende ist am Mo um 17, Di um 14:45, Mi um 16 Uhr und am Do nach dem Abschlussturnier, das um 13 Uhr startet.

Anmeldungen nimmt Trainer Marc Schierloh bis zum 18.6.2018 unter 0176-21163851 oder per E-Mail an schierloh@outlook.de entgegen.